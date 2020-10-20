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Шоу-бизнес

"Холостячка" Мишина ужаснулась сексуальному воспитанию детей

16:55 20 октября 2020
Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина, которая будет искать себе мужа в проекте «Холостячка», ужаснулась сексуальному воспитанию детей. В новом посте в Instagram она, как мама мальчика, задумалась о половм воспитании ребенка и ей стало страшно. От того, как современные дети видят эту сторону жизни.

«Клипы, доступность порно, блогеры и стримеры, со всех сторон льётся жуткая искаженная форма того, как выглядит этот на самом деле, священный и сакральный акт. Меня ужасает то, что мозг все сохраняет, все остаётся там. И что потом сформируется из обрывков этой информации?

Как мы сможем воспитать, новое счастливое и свободное поколение, если в таком важном вопросе нет культуры, ограничений и правильной образовательной политики?!», — возмущается Ксения Мишина.

Она также просит подписчиков поделиться своим опытом и методами воспитания детей.

Ранее Ксении Мишиной приписывали роман с ведущим Владимиром Остапчуком. Но она категорически опровергала отношения с ним. Актриса не была замужем. Она воспитывает сына Платона, которого родила еще будучи студенткой.

Фото Instagram.com/misha.k.ua/

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