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Шоу-бизнес

Винник порадовал фанатов яркими фото и неожиданным образом

17:47 20 октября 2020
Винник

Популярный украинский певец Олег Винник, который недавно заинтриговал поклонников импровизацией во время съемок комедии «Скажене весілля 3», опубликовал в Instagram свежие фото со съемочной площадки.

«Це буде найскаженіше весілля з усіх 3-х!», — написал певец.

Фанатам Винника, которые с нетерпением ожидают выхода фильма, фотографии понравились, особенно они отметили снимок, где певец с длинными волосами. Это фото назвали топовым.

Напомним, Винник, который переболел коронавирусом, вынужден был отказаться от участия в шоу «Танці з зірками», где он выступал в паре с танцовщицей Аленой Шоптенко, о чем очень сожалеют его фанаты. А Шоптенко считает, что певец из-за болезни не смог полностью раскрыться в танцах.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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