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Шоу-бизнес

Молодожены Остапчуки отправились в свадебное путешествие в Турцию и уже постят оттуда фото

19:55 20 октября 2020
Владимир и Кристина Остапчуки

Известный телеведущий Владимир Остапчук вместе с своей женой Кристиной Горняк после свадьбы отправился в свадебный отдых в Турцию. На Эгейском море звездная пара пробудет всего четыре дня.
В Instagram теперь уже Кристины Остапчук появилось фото из Бодрума.

На свежем снимке Кристина позирует возле моря. Для отдыха жена Владимира Остапчука выбрала яркий розовый сплошной купальник с откровенным вырезом на спине.

«В копилку +1 прекрасный день на море!!! Погода +27, море +23, настроение на все 100%. Я люблю тебя, жизнь!», — сообщила новоиспеченная супруга Остапчука.

В Stories Кристина показала селфи и то, как снимала на камеру своего мужа.

Напомним, известный телеведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк 15 октября отпраздновали свадьбу. Торжество проходило на открытой террасе загородного комплекса под Киевом. На празднике были только близкие родственники и друзья пары. Гости на свадьбе плясали под хиты заводной Верки Сердючки, жених зажигал с мамой звезды.

Фото Instagram.com/kristygor

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