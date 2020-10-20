Друзья Конкина рассказали о тайнах его семьи

После гибели единственной дочери известного российского артиста Владимира Конкина, в прессе стала появляться различная информации о его семье. Подруга покойной жены актера Елена Игошина уверяет, что якобы директор Конкина Елена Переслени, у которой с артистом давняя любовная связь, негативно на него влияет, запрещая общаться с родными, передает Starhit.

О дочери Конкина Переслени отзывалась пренебрежительно, называя ее «эта его доченька», и не позволяла им поддерживать связь.

В окружении Конкиных считают, что 61-летняя Переслени вполне могла спровоцировать конфликт актера с дочерью Софией. А проблемы в семье могли довести Софию до самоубийства.

Конкин и Переслени

Друзья также считают, что связь Конкина и Переслени стала причиной болезни жены артиста Аллы. Жена якобы знала об интрижке мужа и страшно страдала, что и привело к болезни, а потом и смерти.

Владимир Конкин прожил с супругой Аллой почти 40 лет. Умерла она от рака. После этого актер впал в глубокую депрессию.

Конкин с женой Аллой

По словам Игошиной, Переслени своего родного сына якобы бросила сразу после рождения — малыш родился слепым. Мальчика воспитал отец-итальянец, юноша вырос талантливым. Когда он стал известным музыкантом, Переслени стала к нему ездить.

Напомним, 32-летнюю Софию Конкину обнаружили без сознания в бассейне фитнес-клуба. Врачам удалось реанимировать девушку, однако спустя сутки она умерла. Отец, Владимир Конкин, считает, что дочь убили. Он уже поделился своими соображениями со следователем Следственного комитета РФ.

Фото: Starhit, Instagram

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