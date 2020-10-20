Адвокаты Ефремова принесли на судебное заседание миллионы рублей наличкой, чтобы расплатиться с потерпевшими

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП, готов заплатить компенсацию родственникам погибшего Сергея Захарова.

Новый адвокат актера Петр Хархорин заявил, что защита Ефремова готова заплатить деньги потерпевшим прямо в зале суда. Для этой цели у защитников с собой есть 2,4 млн рублей, сообщает legal.report.

По словам адвокатов, это еще один серьезный шаг в копилку смягчающих обстоятельств для Ефремова.

В свою очередь, сторона потерпевших отказалась брать у защитников Ефремова наличные прямо в зале суда. В итоге заседание отложили, чтобы стороны договорились о порядке выплаты компенсации морального ущерба.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Машина актера вылетела на встречную полосу, где столкнулась с фургоном службы доставки. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров. В момент случившегося Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к 8 годам колонии.

В ожидании рассмотрения апелляции Ефремов находится в московском СИЗО-5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена Ефремова отказалась заключать примирительное соглашение с семьей потерпевших, заподозрив некий подвох и сговор адвокатов.

Фото РБК

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