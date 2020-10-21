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Шоу-бизнес

Ученые "вычислили" самый страшный фильм ужасов в истории кино

4:55 21 октября 2020
Science of Scare Project

Несмотря на то, что различного рода рейтинги обычно вызывают интерес у зрителей, определение самого пугающего фильма долгое время считалось делом невыполнимым из-за отсутствия объективных критериев для оценки «страшности» подобного рода кинолент.

Но дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки после того, как за дело взялись эксперты портала Broadbandchoices, пишет Forbes.

Так, в рамках исследования Science of Scare Project они решили определить «самый кошмарный ужастик» при помощи измерения частоты сердцебиения зрителей, которые смотрят фильм. В перечень кинолент включили 50 хорроров, имеющих самые высокие рейтинги по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit.

В результате первое место занял фильм «Синистер» (2012 год). Средний пульс при просмотре этой картины составил 86 ударов в минуту (при среднем показателе в 65 ударов в минуту).

На втором месте оказалась картина режиссера Джеймса Вана «Астрал» 2010 года, на некоторых сценах пульс зрителей поднимался до 133 ударов в минуту. Замыкает тройку самых страшных ужастиков другой фильм Вана «Заклятие», снятый в 2013 году. Во время его просмотра сердца участников эксперимента бились со скоростью 85 ударов в минуту.

Также в список самых страшных фильмов в истории кино вошли:

  • «Реинкарнация» (2018 год) — 83 удара в минуту;
  • «Паранормальное явление» (2007 год) — 82 удара в минуту;
  • «Оно» (2014 год) — 81 удар в минуту;
  • «Заклятие 2» (2016 год) — 80 ударов в минуту;
  • «Бабадук» (2014 год) — 80 ударов в минуту;
  • «Спуск» (2005 год) — 79 ударов в минуту;
  • «Визит» (2015 год) — 79 ударов в минуту.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Кертис Джексон, более известный слушателям как 50 Cent, спродюсирует три фильма ужасов. Чтобы реализовать это, компания рэпера G-Unit Film & Television подписала контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot.

Ранее «ФАКТЫ» писали о печальных последствиях, к которым приводит чрезмерно увлечение подрастающего поколения фильмами ужасов и суицидальными играми.

Фото: asn24.ru

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