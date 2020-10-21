В семье Джона Траволты новая трагедия: через два месяца после смерти жены умер племянник актера
В семье голливудского актера Джона Траволты произошла новая трагедия. 12 июля в возрасте 57 лет умерла от рака жена кинозвезды — актриса Келли Престон. Теперь, как сообщает издание The Sun, стало известно, что у себя дома в американском штате Висконсин скончался племянник 66-летнего актера — 52-летний Сэм Траволта, сын старшего брата Джона — Сэма Траволты-старшего.
Причина смерти, наступившей 23 сентября, не называется. Сэм Траволта был сценаристом, однако не слишком процветающим. Ранее он рассказывал, что дядя оказывал ему материальную поддержку, выдавая по 1800 долларов в месяц. Одно время Сэм Траволта-младший, как и его знаменитый родственник, был приверженцем церкви саентологов. Однако затем порвал с ней, пережив в 2007 году попытку самоубийства и проведя месяц в психиатрической клинике. «Саентология едва не убила меня», — вспоминал он.
13 октября. В день рождения Келли Джон Траволта опубликовал в Instagram трогательный пост в честь покойной жены — две свадебных фотографии. «С днем рождения, милая! Я нашел это фото со свадьбы моих мамы и папы. Приятно видеть рядом с ним наше. Со всей любовью, Джон».
Старший сын Джона и Келли Джетт умер в январе 2009 года в возрасте 16 лет — у него случился эпилептический припадок в ванной.
Фото Instagram201
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