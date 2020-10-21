В семье Джона Траволты новая трагедия: через два месяца после смерти жены умер племянник актера

В семье голливудского актера Джона Траволты произошла новая трагедия. 12 июля в возрасте 57 лет умерла от рака жена кинозвезды — актриса Келли Престон. Теперь, как сообщает издание The Sun, стало известно, что у себя дома в американском штате Висконсин скончался племянник 66-летнего актера — 52-летний Сэм Траволта, сын старшего брата Джона — Сэма Траволты-старшего.

Племянник Джона Траволты Сэм

Причина смерти, наступившей 23 сентября, не называется. Сэм Траволта был сценаристом, однако не слишком процветающим. Ранее он рассказывал, что дядя оказывал ему материальную поддержку, выдавая по 1800 долларов в месяц. Одно время Сэм Траволта-младший, как и его знаменитый родственник, был приверженцем церкви саентологов. Однако затем порвал с ней, пережив в 2007 году попытку самоубийства и проведя месяц в психиатрической клинике. «Саентология едва не убила меня», — вспоминал он.

13 октября. В день рождения Келли Джон Траволта опубликовал в Instagram трогательный пост в честь покойной жены — две свадебных фотографии. «С днем рождения, милая! Я нашел это фото со свадьбы моих мамы и папы. Приятно видеть рядом с ним наше. Со всей любовью, Джон».

Старший сын Джона и Келли Джетт умер в январе 2009 года в возрасте 16 лет — у него случился эпилептический припадок в ванной.

Фото Instagram

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