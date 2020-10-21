Ефремова увидели «сильно постаревшим»

20 октября в Москве началось рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Пресненского суда по «делу» Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП. На заседание актер пришел осунувшимся, тихим, потухшим.

Все присутствующие в зале отметили, что Михаил в СИЗО сильно сдал, пишет «Московский комсомолец».

Ефремов встречал слушателей сидя. Вид у него был понурый, очень грустный, в пиджаке на размер больше. Седой «ежик» на голове еще больше старил актера.

По информации ресурса, главной сенсацией, которая прошла незаметно, стала готовность Ефремова серьезно лечиться от алкогольной зависимости. Перед началом судебного заседания сестра и племянница артиста всерьез обсуждали эту проблему и одну из самых популярных программ лечения алкоголиков.

Напомним, на судебное заседание адвокаты Ефремова принесли миллионы рублей наличкой, чтобы расплатиться с потерпевшими. В свою очередь, сторона потерпевших отказалась брать у защитников Ефремова деньги прямо в зале суда. В итоге заседание отложили, чтобы стороны договорились о порядке выплаты компенсации морального ущерба.

ФОТО АН «МОСКВА»

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