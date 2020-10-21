Майли Сайрус рассказала, что ее преследовали инопланетяне на летающей снегоуборочной машине

Американская певица Майли Сайрус рассказала о своей встрече с НЛО. Как пишет издание The Mirror, 27-летняя звезда в интервью журналу Interview заявила, что это случилось в то время, как она совершала ночной переезд по Калифорнии. По словам Майли, ее преследовали инопланетяне на чем-то, напоминающем летающую снегоуборочную машину, которая сияла желтым цветом.

В течение последующих пяти дней певица была в шоке и боялась даже смотреть в небо, опасаясь, что преследователи вернутся. Сайрус настаивает на том, что «почти уверена» в том, что увиденное было реальностью. Она заметила, что водители других машин останавливались, чтобы посмотреть на это. И ее друг, который сидел вместе с ней в автомобиле, тоже это видел.

Майли также сказала, что инопланетяне смотрели на нее — она встретила их взгляд, что особенно ее потрясло.

Правда, перед визитом инопланетян в Калифорнию, Майли, как она признается, купила у парня возле одного из магазинчиков масло марихуаны. Поэтому, возможно, это было последствием его употребления. Майли утверждает, что больше не курит марихуану и не употребляет другие наркотики.

Фото Instagram

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