Никита Михалков лихо сплясал под «вражеский» хит

Именитый российский актер Никита Михалков 21 октября празднует юбилей — киношному «Паратову» исполнилось 75 лет.

Однако, судя по видео, которое выложила в Instagram супруга актера Татьяна, юбиляр по-прежнему полон сил и не теряет оптимизма. В кадре он лихо пляшет в компании младшей дочери Надежды (третье видео).

В своем Instagram Надежда, кстати, вспомнила роль отца в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», которая вышла на экраны в 1974 году. Именно этот фильм стал режиссерским дебютом в кино Никиты Михалкова.

«Обожаю этот хулиганский, озорной взгляд и улыбку. С днем рождения, пап», — написала она.

Фото mbk-news.appspot.com/

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