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Шоу-бизнес

Никита Михалков лихо сплясал под «вражеский» хит

15:19 21 октября 2020
Никита Михалков

Именитый российский актер Никита Михалков 21 октября празднует юбилей — киношному «Паратову» исполнилось 75 лет.

Однако, судя по видео, которое выложила в Instagram супруга актера Татьяна, юбиляр по-прежнему полон сил и не теряет оптимизма. В кадре он лихо пляшет в компании младшей дочери Надежды (третье видео).

Никита, С Днём Рождения!!! Даже на детской фотографии видно, что ты борец! У тебя всегда все в борьбе, но мне кажется главная твоя сила, что ты творец и созидатель, потрясающий артист и режиссёр. Создал около 90 фильмов!!! У тебя масса идей, задумок и планов!!! Крепкого здоровья!!! Мы тебя очень любим P. S. Ещё потанцуем #сднемрождения #любимыймуж #семья #никитамихалков #деньрождения

Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova)

В своем Instagram Надежда, кстати, вспомнила роль отца в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», которая вышла на экраны в 1974 году. Именно этот фильм стал режиссерским дебютом в кино Никиты Михалкова.

«Обожаю этот хулиганский, озорной взгляд и улыбку. С днем рождения, пап», — написала она.

Фото mbk-news.appspot.com/

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