Слава Каминская рассказала, как объяснила детям расставание с супругом

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, раскрывшая истинные причины развода с мужем Эдгаром Каминским, рассказала, как разрыв родителей пережили их дети — сын Леонард и дочь Лаура. Год назад пара официально развелась после пяти лет брака. Бывшим супругам не сразу удалось найти общий язык и построить дружеские отношения.

По словам Славы, дети безболезненно пережил расставание родителей, лишь иногда спрашивают, почему папа не живет с ними. Леон и Лаура проводят время с мамой и папой, всей семьей они ездят отдыхать.

«Они до сих пор периодически спрашивают: „Мама, вы с папой поругались?“ — „Да нет, мы с папой не поругались, мы с папой любим друг друга“. — „А чего папа у папы живет, а мама с нами?“ Я говорю: „Просто так мы с папой ругаемся, а когда живем порознь, не ругаемся и любим друг друга еще больше“. Им так проще, мне так проще, всем так проще. Мы и отдыхать вместе ездили не так давно и планируем еще раз поехать. Я „за“ такие отношения. Не понимаю, когда люди расходятся и поливают друг друга грязью. Может, у кого-то не хватает мудрости, опыта какого-то. Но я не из таких людей», — рассказала Слава Каминская в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певица не скрывает, что очень пережевала за реакцию детей, боялась повторения ее опыта. Ведь ее родители после развода не общались, у Славы также не было контакта с отцом.

«Я, конечно, переживала за детей, как это все будет. У меня родители не общались. И я сама хотела, чтобы мы сошлись опять. А вот сейчас я представляю этот кошмар, в котором мы жили, думаю: „Слава Богу, что так получилось“. Иногда читаю коменты у себя в Инстаграме: „Да кому ты нужна, разведенка с двумя багажами?“ Секундочку, товарищи, у меня тут очередь. И кому-то же это в голову вложили. Большинство людей, к сожалению, так и живет. Но нет. Когда умеешь отпускать, обязательно приходит что-то интереснее. Потом еще интереснее, потом еще», — откровенно рассказала Каминская.

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