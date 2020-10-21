28.23 / 28.42 33.20 / 33.61
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Слава Каминская рассказала, как объяснила детям расставание с супругом

15:41 21 октября 2020
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, раскрывшая истинные причины развода с мужем Эдгаром Каминским, рассказала, как разрыв родителей пережили их дети — сын Леонард и дочь Лаура. Год назад пара официально развелась после пяти лет брака. Бывшим супругам не сразу удалось найти общий язык и построить дружеские отношения.

По словам Славы, дети безболезненно пережил расставание родителей, лишь иногда спрашивают, почему папа не живет с ними. Леон и Лаура проводят время с мамой и папой, всей семьей они ездят отдыхать.

«Они до сих пор периодически спрашивают: „Мама, вы с папой поругались?“ — „Да нет, мы с папой не поругались, мы с папой любим друг друга“. — „А чего папа у папы живет, а мама с нами?“ Я говорю: „Просто так мы с папой ругаемся, а когда живем порознь, не ругаемся и любим друг друга еще больше“. Им так проще, мне так проще, всем так проще. Мы и отдыхать вместе ездили не так давно и планируем еще раз поехать. Я „за“ такие отношения. Не понимаю, когда люди расходятся и поливают друг друга грязью. Может, у кого-то не хватает мудрости, опыта какого-то. Но я не из таких людей», — рассказала Слава Каминская в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певица не скрывает, что очень пережевала за реакцию детей, боялась повторения ее опыта. Ведь ее родители после развода не общались, у Славы также не было контакта с отцом.

«Я, конечно, переживала за детей, как это все будет. У меня родители не общались. И я сама хотела, чтобы мы сошлись опять. А вот сейчас я представляю этот кошмар, в котором мы жили, думаю: „Слава Богу, что так получилось“. Иногда читаю коменты у себя в Инстаграме: „Да кому ты нужна, разведенка с двумя багажами?“ Секундочку, товарищи, у меня тут очередь. И кому-то же это в голову вложили. Большинство людей, к сожалению, так и живет. Но нет. Когда умеешь отпускать, обязательно приходит что-то интереснее. Потом еще интереснее, потом еще», — откровенно рассказала Каминская.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

Рути Мэй Браун

Стая собак насмерть растерзала шедшую по улице мать четверых детей

Никита Михалков

Никита Михалков лихо сплясал под «вражеский» хит

магнитные бури

Когда Украину накроют магнитные бури

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер