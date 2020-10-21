«Меня хотели убить»: дочь Любови Успенской сбежала из психбольницы в Америке

Дочь популярной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, обвинявшая мать в преследовании, выступила с новым заявлением. Она называет родителей извергами и утверждает, что они хотят от нее избавиться. 30-летняя Татьяна сбежала из психбольницы в США, куда ее поместил родной отец, и обратилась за помощью к ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову.

По словам Татьяны, ее насильно держали в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе Del Amo.

«Неделю меня таскали по психушкам. Мой друг, я знаю, что ты поможешь мне найти справедливость в этой ситуации», — сказала она, обращаясь к Борисову.

Плаксина не отрицает, что курит марихуану, но при этом утверждает, что не является наркоманкой. Более того, она обвиняет мать в употреблении запрещенных препаратов.

«То, что я курю или принимаю психоделические вещества, не скрываю. Ни от кого! Поэтому мне нечего комментировать. Это отсталый разговор. Сейчас будет расследование, и пускай проверят кровь у Успенской. Там шайка! Просто сплошное сборище наркоманов. И мне надоели эти разговоры, что я была под веществами. Ну, хватит. Я не хочу больше это обсуждать», — возмущалась Плаксина.

Она считает, что родители хотят отобрать и продать квартиру, в которой она сейчас живет.

«Он хочет меня припрятать, чтобы забрать себе деньги. Я увидела, что он монстр», — сказала Плаксина. Она также продолжает обвинять мать в том, что «искалечила» ее, называет Успенскую монстром и тираном, грозит обнародовать личную информацию о ней.

«Мама, все, что ты творила и чем жила, оно теперь будет обнародовано и выходит на поверхность. Потому что невозможно дальше прикрывать свои грехи. Папа, тебе могу сказать то же самое. Наконец-таки и твоя маска сорвана, и тебе больше не надо играть. Твое истинное лицо, которое скрывалось за миловидной внешностью, тоже вышло на поверхность», — сказала Татьяна.

Сейчас Татьяна вернулась в свою квартиру и сменила замки. Некогда уютную комнату она хаотично разрисовала красками. Если раньше она общалась с отцом, то теперь называет его предателем и категорически не хочет общаться с родными.

«Какое примирение? Эти люди хотели меня убить!», — заявила Плаксина.

Любовь Успенская участие в программе не принимала. Певица тяжело переживает скандал с дочерью. Она неоднократно пыталась поместить ее в реабилитационные клиники, но Татьяна сбегала и обвиняла мать в преследовании. После последнего публичного конфликта Успенская слегла с нервным срывом. Она отпустила дочь в США к отцу и прекратила общение с ней.

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