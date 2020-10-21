Умирать не собиралась: адвокат Конкина рассказал о "несостыковках" в деле о гибели его дочери

В связи с появлением большого количества новых деталей в деле о гибели Софии, дочери актера Владимира Конкина, его адвокат Алексей Таратухин решил пролить свет на ход расследования печального инцидента.

Об этом пишет сайт телеканала «360».

В частности, юрист обратил внимание на новую информацию о смерти женщины. Так, по словам адвоката, появилась переписка Софии Конкиной с ее дочерью незадолго до смерти.

Из нее видно, что дочь Конкина не намерена добровольно уходить из жизни, что она любит дочь и рассказывает, какие классные шапочки купила обеим.

«Подчеркиваю, в сообщении есть смеющиеся смайлики, с поцелуйчиками и сердечками. Обращаю внимание на хронометраж — София сразу же отвечает на сообщения дочери. Написано все грамотно, без ошибок, атмосфера беседы теплая и любящая. На мой взгляд, это опровергает версию о сильном алкогольном опьянении», — отмечает адвокат.

При этом Таратухин обращает внимание, что дочь Софии говорит маме: «Кстати, Миша ушел». То есть, мама ушла, сожитель Михаил Серов тоже уходит, оставив ребенка одного.

«Почему? В связи с чем? Алиби у него на вечер-ночь нет», — считает Таратухин.

Также он сообщил о странностях в поведении сожителя Софии. Женщина умирает 24 сентября. А 25-го на одном из сайтов появляется объявление о продаже посудомоечной машины из квартиры Софии. Для чего нужны деньги и с чего такая спешка — тут вопросов больше, чем ответов, считает адвокат.

«В одном из мессенджеров имеется аудиопереписка Софии с подругой. Женщина рассказывает, что по понедельникам и вторникам она в фитнес-клуб не ходит. Но там она оказывается почему-то именно во вторник 22 сентября. Причем поздно вечером. Эти моменты требуют своего объяснения. Несостыковки бросаются в глаза сразу же», — подчеркнул адвокат.

Таратухин заявил, что из разных источников поступила информация, что сожитель Софии уже завел аккаунт на сайте знакомств. Написал, что холостой и любит детей. Но в деле есть еще один человек, который может иметь отношение к смерти дочери актера.

Также адвокат указывает, что в поле внимания попадает и бывший муж Софии господин Подгорный. Сейчас он находится в розыске, и в отношении него был вынесен обвинительный приговор, который пока не вступил в силу. По сути, он сейчас единственный официальный представитель несовершеннолетней дочери Софии. Где он пребывает, неизвестно.

«Наш доверитель рассматривает вероятность причастности этого гражданина к этим трагическим событиям. В какой степени она выражается и есть ли вообще, пока говорить рано, но эту версию мы отрабатываем. В известность поставили Следственный комитет и ведем адвокатское расследование. Нужна оценка действий или бездействия как сожителя, так и бывшего мужа», — разъяснил адвокат.

Алексей Таратухин еще раз подчеркнул, что оснований верить, что это было самоубийство или несчастный случай в состоянии алкогольного опьянения, как пытались представить вначале, нет.

«По словам моего доверителя, Подгорный недвусмысленно давал понять, что приложит все силы, чтобы завладеть его имуществом. Реальность информации проверят следственные органы. Квартира Софьи принадлежит моему доверителю. У нее ничего не было. Ее дочь является сонаследницей в случае кончины Владимира Алексеевича. По причине несовершеннолетия официальным представителем девочки является ее отец», — уточнил правозащитник.

Адвокат добавил, что Серов мог приревновать Софью к ее знакомому — финансисту, который помогал ей деньгами, и к которому она собиралась уходить.

Он сообщил, что пока назначена судебно-медицинская экспертиза, в которую вошли десятки вопросов. Все ждут ее результатов.

Напомним, 32-летняя София Конкина скончалась 23 сентября, после того как захлебнулась водой в бассейне фитнес-клуба. Экспертиза выяснила, что перед бассейном София приняла алкоголь и сильное снотворное диазепам. Сейчас следствие сосредоточилось на выяснении, по своей ли воле София выпила смертельно опасный «коктейль» или же медицинский препарат был подмешан в вино.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи со смертью дочери правоохранители допросили и самого Владимира Конкина — для этого к нему домой приезжал руководитель вновь созданной следственной группы.

Фото: 360tv.ru

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