«Это ненормально»: Бекхэма раскритиковали за новый поцелуй с дочерью в губы

После того, как сына Бекхэмов и его невесту обвинили в пропаганде домашнего насилия, под критику попал и сам известный футболист.

Примерного семьянина Дэвида обвинили в слишком «жаркой» любви к собственной дочери Харпер Севен, которая граничит, по мнению некоторых комментаторов, с педофилией.

Поводом для обвинений стали два совместных снимка папы и дочери в цветах, которые опубликовала в Сети мама семейства Виктория. И если одно из фото не может не вызывать ничего кроме умиления, то второе, на котором Дэвид нежно целует 9-летнюю Харпер в губы, вызвало противоречивую реакцию.

Часть подписчиков и читателей блога возмутились снимком, посчитав подобное выражение любви к своим детям совершенно недопустимым.

«А почему это он целует её в губы?», «Не целуйте детей в губы!», «Всегда обожала вашу семью, но не понимаю подобных родительских поцелуев в губы», — пишут разгневанные подписчики.

Также комментаторы призвали не только футболиста, но и других родителей перестать нарушать личное пространство детей и целовать их в губы. В то же время нашлись и те, кто выразил поддержку в адрес звездного папы, отметив, что в поцелуях между родителями и детьми нет ничего предосудительного.

Как известно, на критику в свой адрес Дэвид ранее заявлял, что такие поцелуи — его выражение привязанности к семье и любви к детям, и ничего более.

Напомним, что Дэвид и Виктория Бекхэм, помимо Харпер, воспитывают троих сыновей — Круза, Ромео и Бруклина — он старший и ему сейчас 18 лет. По словам Бекхэма, Бруклин единственный ребёнок, которого он уже не целует в губы: «Он достаточно взрослый для этого».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Дэвид Бекхэм попал под шквал критики из-за странного поведения на стадионе.

Фото: instagram.com/victoriabeckham/

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