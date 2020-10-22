Перепуганная дочь Заворотнюк обнаружила ночью незнакомца в квартире

Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась с подписчиками в Instagram самым страшным воспоминанием из жизни: однажды в квартиру, где юная Аня сидела одна, проник незнакомый мужчина.

История случилась около шести лет назад. «Мне было лет 18, — вспоминает Анна. — Я должна была улетать в тот день, но забыла паспорт в квартире и решила вернуться. Было около двух часов ночи, я одна дома. И тут я слышу звуки шагов и мужской голос орет: «Кто здесь?».

«Меня охватил такой ужас, что не могла шевелиться. Я сидела как вкопанная — не могла даже взять телефон, чтобы позвонить в полицию… Тут открывается дверь и заходит огромный мужик с бородой и спрашивает: „Ты Аня? Я друг вашей семьи“. Оказалось, что в эту ночь в квартире должен был остаться ночевать какой-то друг, а меня никто об этом не предупредил. Я потом очень долго отходила и обиделась на всех. Эта история могла стоить мне жизни», — призналась Анна.

Напомним, Анна Заворотнюк общается в Instagram на самые разные темы, но единственный вопрос, который девушка обходит стороной, — это состояние матери. «Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим», — говорит Анна.

Фото anna_zavorotnyuk/Instagram



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