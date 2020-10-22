В 101 год умерла актриса, которая была моделью Белоснежки в классическом диснеевском мультфильме

В Лос-Анджелесе умерла известная актриса и танцовщица Мардж Чэмпион. Об этом сообщило издание Daily Star. 2 сентября ей исполнился 101 год. Мардж, урожденная Белчер, с раннего детства занималась танцами, и уже в 12 стала инструктором балета в школе своего отца-танцовщика Эрнеста Белчера. Вскоре ее наняла студия Walt Disney и в 14 лет Мардж стала живой моделью главной героини мультфильма 1937 года «Белоснежка и семь гномов» — первой полнометражной анимационной ленты. Танцевальные движения девочки были срисованы художниками для повышения реализма образа Белоснежки.

Она также выступала моделью для Голубой феи из «Пиноккио» и одного из персонажей анимационной ленты «Фантазия».

Мардж была замужем трижды. Первым ее мужем стал аниматор Walt Disney Арт Бэббит. Вторым — хореограф Гауэр Чэмпион. Они вместе играли в ряде популярных мюзиклов 1950-х годов — в том числе «Плавучий театр», «Это выглядит красиво», а также вели собственное телешоу. Супруги, у которых было двое сыновей, развелись в 1973 году. Третьим мужем актрисы был режиссер Борис Сагал, который погиб в результате несчастного случая на съемочной площадке в 1981 году.

А 1975 году Чэмпион была удостоена премии Эмми за хореографию в фильме «Королева зала звездной пыли».

Помимо кино и телевидения Мардж Чэмпион была также звездой Бродвея. В последний раз она появилась на бродвейской сцене в 2001 году в возрасте 82 лет.

Фото Twitter и Wikipedia

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