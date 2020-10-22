День ангела Артема: красивые открытки и поздравления

2 ноября свои именины отмечают Артемы, Артемии. Это древнегреческое имя переводится, как неподвластный болезням. По другой версии — имя связано с мифической богиней охоты Артемидой.

«ФАКТЫ» предлагают поздравить Артемов с днем ангела красивыми открытками и стихами.

Вас поздравляем с сердцем чистым

И с настроением лучистым,

Пусть счастье будет бесконечным,

Здоровье будет безупречным,

Только добро вокруг творится,

И лишь удача в дверь стучится.

И пусть на алых парусах

Успех придет во всех делах!

Кто имел успех во всем?

Ну конечно, наш Артем.

Он и весел, и умен,

Женский пол им покорен.

Ты, Артемка, счастлив будь,

Позитив не позабудь

И всегда иди вперед,

Там тебя удача ждет!

Долгих лет тебе, Артем,

И сплошного позитива,

Будь отважен и силен,

Проживи свой век красиво!

Чтоб с удачей по пути,

Больше радости, задора,

И всегда тебе светил

Цвет зеленый светофора!



*Фото Pinterest.com

Артем, с именинами! Радости море

Желаю тебе! Чтоб дела пошли в гору,

Чтоб бизнес крепчал и развивался,

А ты рисковать никогда не боялся.

Партнеров надежных желаю тебе,

Чтоб был победителем в честной борьбе.

Чтоб все, что имеешь, еще приумножил,

Счастливую жизнь я хочу, чтоб ты прожил.



*Фото ridna.com.ua

Ти Артем у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



*Фото UAportal

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