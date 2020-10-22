День ангела Артема: красивые открытки и поздравления
2 ноября свои именины отмечают Артемы, Артемии. Это древнегреческое имя переводится, как неподвластный болезням. По другой версии — имя связано с мифической богиней охоты Артемидой.
«ФАКТЫ» предлагают поздравить Артемов с днем ангела красивыми открытками и стихами.
Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах
Успех придет во всех делах!
Кто имел успех во всем?
Ну конечно, наш Артем.
Он и весел, и умен,
Женский пол им покорен.
Ты, Артемка, счастлив будь,
Позитив не позабудь
И всегда иди вперед,
Там тебя удача ждет!
Долгих лет тебе, Артем,
И сплошного позитива,
Будь отважен и силен,
Проживи свой век красиво!
Чтоб с удачей по пути,
Больше радости, задора,
И всегда тебе светил
Цвет зеленый светофора!
*Фото Pinterest.com
Артем, с именинами! Радости море
Желаю тебе! Чтоб дела пошли в гору,
Чтоб бизнес крепчал и развивался,
А ты рисковать никогда не боялся.
Партнеров надежных желаю тебе,
Чтоб был победителем в честной борьбе.
Чтоб все, что имеешь, еще приумножил,
Счастливую жизнь я хочу, чтоб ты прожил.
*Фото ridna.com.ua
Ти Артем у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
*Фото UAportal
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