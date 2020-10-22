Николь Кидман рассказала о своей жуткой болезни

Актриса Николь Кидман призналась, что у нее диагностировали рак кожи. Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира в интервью The Sydney Morning Herald сожалеет, что не была достаточно осторожной, пребывая на солнце.

«У меня был рак кожи. Хотела бы я в свое время быть более осторожной с солнцем? Да. Благодарна ли я, что столкнулась со всем этим? О, да. Готова ли я поделиться полученным опытом? Конечно», — рассказала актриса.

Также Кидман пооткровенничала, что очень боится болезней и смертей. «Я работаю над этим с терапевтом и пытаюсь с этим справиться, но это сделало меня невероятно неуверенной… Все в мире нестабильно. Все, что у нас есть сегодня, завтра могут отнять», — рассказала Кидман о своем восприятии жизни.

Напомним, 53-летняя Кидман входит в топ-7 самых высокооплачиваемых актрис от Forbes с доходом 22 миллиона долларов. Кидман замужем за певцом Китом Урбаном, воспитывает двух дочерей — Санди Роуз и Фейт Маргарет. Также у Кидман есть приемные дочь и сын, опеку над которыми звезда оформила в период брака с Томом Крузом.

Фото nicolekidman/Instagram

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