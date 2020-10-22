Легендарная Софи Лорен возвращается на экран после 11-летнего перерыва – первый трейлер фильма

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен возвращается на экран после 11-летнего перерыва. 86-летняя кинодива снялась в фильме «Жизнь впереди», в котором сыграла пережившая Холокост женщину, которая неохотно берет на воспитание 12-летнего мальчика-сироту — уличного воришку из Сенегала. Их отношения складываются непросто, но в итоге они становятся по-настоящему близкими друг другу людьми.

Режиссером картины является младший сын Лорен — 47-летний Эдоардо Понти. До этого он уже дважды снимал мать в своих фильмах.

Опубликован первый трейлер ленты, которая выйдет на платформе Netflix 13 ноября.

Лорен призналась, что не планировала делать перерыв в карьере — просто до сих пор не было сценария, который бы привлек ее внимание. В интервью изданию Deadline она сказала, что пришла в восторг, когда сын предложил ей эту роль. «Она жесткая, она хрупкая, она умеет выживать. Во многих отношениях она напомнила мне мою собственную мать», — сказала звезда о своей героине.

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