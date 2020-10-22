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Шоу-бизнес

Главный редактор Vogue Анна Винтур рассталась с мужем после 16 лет брака

12:50 22 октября 2020
Анна Винтур

Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, которая считается королевой моды и стиля, разводится с мужем после 16 лет брака. Как сообщает издание Page Six, 70-летняя уроженка Лондона и ее 74-летний супруг-американец Шелби Брайан более не живут вместе.

Ходили слухи, что бизнесмен-инвестор вернулся к своей бывшей супруге Кэтрин, чей муж умер в 2015 году. В свое время он бросил Кэтрин ради Анны.

Роман Анны Винтур и Шелби Брайана начался в 1999 году. На тот момент не только он сам был женат, но и она была замужем.

Первым мужем Винтур, одной из самых влиятельных фигур в мире моды, был психиатр Дэвид Шаффер, от которого у нее есть двое детей — 35-летний Чарли и 33-летняя Кэтрин.

Тайную свадьбу Винтур и Брайан официально сыграли в 2004 году. С 2013 года отношения между ними постепенно все больше охладевали. Они редко появлялись на публике вместе. Разлад начался после того, как стало известно, что Брайан задолжал налоговой службе США 1,2 миллиона долларов. Теперь же они расстались окончательно.

Фото Vogue

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