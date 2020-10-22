«Ведьмы» с Энн Хэтауэй и другие премьеры недели: что посмотреть в кино с 29 октября

В четверг, 29 октября, в украинский прокат выходят шесть новых картин, в том числе фильм ужасов «В чорній, чорній кімнаті», снятый отечественными кинематографистами. Хэллоуин, похоже, определил основную тематику репертуара кинотеатров на этой неделе. Зрителям предлагаются также американский ужастик «Колдовство: Наследие» и фэнтези от Роберта Земекиса «Ведьмы». Поклонников романтических комедий может заинтересовать польская лента «Притворись моим женихом». Киногурманы вряд ли оставят незамеченным появление новой работы культового французского режиссера Франсуа Озона «Лето'85». Повторно выходит в украинский прокат чудесный фильм «Приключения Паддингтона».

«В чорній, чорній кімнаті»

(«В черной, черной комнате») (16+, Украина, Parakeet Film, фильм ужасов)

Ужастики в Украине снимают нечасто, зато фильмы этого жанра в нашей стране пользуются такой же большой популярностью, как и в других странах мира. И разных сказаний, мифов, историй в нашей культуре на эту тему предостаточно, вспомнить хотя бы произведения Гоголя. А тут еще Хэллоуин приближается… Действие картины разворачивается в современном украинском городке недалеко от Киева. Старшеклассники случайно находят место, где проводились археологические раскопки — какое-то языческое святилище. Подростки побеспокоили сон древних духов, и это приводит к жутким последствиям. Понять происходящее пытается новый учитель истории…

Снял фильм режиссер Денис Соболев. Главные роли исполнили молодые актеры Рей Еремий, Ирина Кудашова, Артур Новиков, Илья Вишневецкий, Антон Сокол.

«Ведьмы»

(0+, США, Warner Bros., фэнтези)

Фильм снят по мотивам одноименной популярной книги британского писателя Роальда Даля, вышедшей в 1983 году. Это уже вторая ее экранизация. Первая была снята в 1990 году известным режиссером Николасом Роугом. Главные роли в ней исполнили Анжелика Хьюстон («Семейка Адамс»), Роуэн Аткинсон («Мистер Бин»), Май Сеттерлинг («За завесой секретности»). Фильм собрал тогда 15,3 миллиона долларов.

Теперь за дело взялся Роберт Земекис, который, как говорится, собаку съел, работая в жанре «фэнтези». «Назад в будущее», «Смерть ей к лицу», «Полярный экспресс» — вот лишь часть его послужного списка. Главные роли Земекис поручил Энн Хэтауэй, Октавии Спенсер и Стэнли Туччи. Хэтауэй и Туччи уже работали вместе в нашумевшей картине «Дьявол носит Prada». Спенсер получила премию «Оскар» в 2012 году за роль в драме «Прислуга».

Действие «Ведьм» происходит в американском штате Алабама в 60-х годах прошлого века (в книге это 80-е, и это Британия и Норвегия). Мальчик-сирота оказывается вместе со своей бабушкой в гостинице, когда туда собираются на конференцию… ведьмы!

История эта, безусловно, веселая. Но в ней присутствуют и довольно напряженные моменты. Поэтому несколько странно выглядит решение отечественных органов разрешить прокат фильма без каких-либо возрастных ограничений. В США, например, картине присвоен рейтинг PG. Это означает, что детям ее можно смотреть только в присутствии родителей.

«Полное погружение»

(0+, Венгрия — Россия, Licensing Brands, анимационный фильм для семейного просмотра)

Дельфи живет в подводном городе, который является сохранившимся осколком неизвестной древней цивилизации. Он влюблен в красавицу Мию, приемную дочь мэра, и мечтает попасть в Гвардию дельфинов. Но он пока еще слишком молод, и его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом находит в затопленной крепости арку, проплыв через которую, можно попросить об исполнении любого желания. Об их находке узнают злые мурены, давно пытающиеся завладеть подводным городом… Снял мультфильм режиссер Василий Ровенский («Большое путешествие»).

«Притворись моим женихом»

(18+, Польша, TFP, романтическая комедия)

Главная героиня уверена в том, что в ее жизни все прекрасно. Она привлекательна, работает телепродюсером, у нее роман с завидным мужчиной, который вот-вот сделает ей предложение. Она уверена, что это произойдет на свадьбе ее сестры, куда они собираются поехать вместе. Уверена настолько, что уже тайком сообщила матери, что появится на семейном торжестве с женихом. Но все неожиданно меняется. Любимый оказался обманщиком! А тут еще наша героиня попадет в ДТП…

Фильм снял режиссер Бартош Прокопович. Снялись в картине популярные в Польше Юлия Каминська, Соня Бохосевич, Томаш Кароляк, Миколай Рознерский. Остается добавить, что фильм у себя на родине вышел два года назад. Тогда же комедию купили несколько европейских стран, и она дала неплохие сборы — 6,4 миллиона долларов.

«Лето'85»

(16+, Франция — Бельгия, драма)

Фильм снял культовый французский режиссер Франсуа Озон. Каждая его картина становится событием и долго обсуждается и критиками, и зрителями. Наибольшим успехом пользовались «8 женщин», «Бассейн», «По воле божьей». Озон не боится шокировать. Он выбирает для своих фильмов наиболее острые темы, чаще всего связанные с гомосексуализмом. Новая работа режиссера не стала исключением.

Это вольная экранизация романа британского писателя Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», вышедшего в 1982 году. Книга давно привлекала внимание Озона, но он не решался взяться за нее. И вот теперь победил собственные сомнения и написал сценарий. Получилась история первой любви 16-летнего подростка, который летом 1985 года познакомился на морском курорте в Нормандии с 18-летним юношей.

Фильм был включен в основную программу Каннского международного кинофестиваля 2020 года, который, как известно, не состоялся из-за пандемии COVID-19. Озон не захотел ждать еще год и разрешил запустить «Лето'85» в прокат. Во Франции и Бельгии картина собрала уже 3,2 миллиона долларов.

«Колдовство: Наследие»

(12+, США, Sony Pictures, ужасы)

Фильм является продолжением популярного ужастика «Колдовство», вышедшего в прокат в 1996 году. Первую часть снял Эндрю Флеминг. Главные роли тогда исполнили Нив Кэмпбелл, Робин Танни, Файруза Балк. Они сыграла американских старшеклассниц, которые оказались ведьмами, и готовы использовать свои темные силы, чтобы решать различные проблемы в жизни. Фильм собрал тогда 55,6 миллиона долларов в прокате. Вторую часть сняла актриса Зои Листер-Джонс, которая три года назад впервые попробовала себя в качестве режиссера и представила молодежную комедию «Группа «Лейкопластырь».

В новом «Колдовстве» сыграли преимущественно начинающие актеры. Исключение составляет 23-летняя Кейли Спени, успевшая сыграть в картинах «Тихоокеанский рубеж 2», «Власть», а также Мишель Монаган (несколько частей шпионского триллера «Миссия: невыполнима») и Дэвид Духовны (сериал «Секретные материалы»).

Сюжет во многом похож на первую часть — четыре старшеклассницы с множеством подростковых проблем обнаруживают в себе колдовские силы и образуют тайное общество ведьм…

Трейлеры фильмов, вышедших в прокат на минувшей неделе смотрите здесь.

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