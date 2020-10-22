Мэттью МакКонахи рассказал о сексуальном насилии над ним

Знаменитый голливудский актер Мэттью МакКонахи в своих мемуарах, которые на этой неделе поступили в продажу, рассказал о сексуальном насилии над ним и том, как его шантажировали, заставляя заниматься сексом.

«Меня впервые шантажировали, заставив заняться сексом, когда мне было пятнадцать, — цитирует воспоминания актера „Toofab“. — Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачного секса. Сегодня я просто уверен, что это все-таки не так».

Также МакКонахи вспоминал об одном эпизоде из своей юности, когда его домогался мужчина. Тогда актеру было восемнадцать лет и он «лежал без сознания в кузове фургона».

Впрочем, по признанию Мэттью, он никогда не чувствовал себя жертвой. Актер заявил, что есть много доказательств того, что «мир сговорился», чтобы сделать его счастливым.

Напомним, что осенью прошлого года, в день своего 50-летия, Мэттью МакКонахи завел себе страничку в Instagram. Сейчас у актера более четырех миллионов подписчиков.

Фото Мэттью МакКонахи из соцсетей.



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