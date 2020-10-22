Сын Конкина разозлился и довел до слез отца в эфире «Пусть говорят»

Сын Владимира Конкина Ярослав обвинил отца в разрушении семьи. Ярослав считает, что отец вместе с концертным директором Еленой Переслени и ее мужем постыдно повели себя по отношению к Алле Конкиной, осквернили ее память (жена Конкина Алла скончалась в 2010 году). В эфире программы «Пусть говорят», слушая обвинения сына и невестки, Владимир Конкин с трудом сдерживал слезы.

В ходе программы стало известно, что отец и сын Конкины не общались более четырех лет. «Ярослав был парализован очень долгое время. Он находился в инвалидной коляске. Четыре года назад врачи говорили, что он вообще не сможет ходить… А ему даже не позвонили, не спросили: сынок, как ты, будешь ли ходить, как твои трое детей», — возмущалась супруга Ярослава Конкина поведением свекра.

Эти слова довели Владимира Конкина до слез. Он еле сдерживал себя, сидя за кулисами, и к гостям в студию так и не вышел.

Отвечая на упреки, представители Конкина-старшего дали понять, что Ярослав с женой тоже повели себя весьма странно. Четыре года они избегали общения, и даже после всех трагических событий Ярослав не захотел говорить напрямую с отцом, сославшись на неготовность.

Ярослав Конкин решил не показываться перед камерой, но его голос можно было слышать. «Я если буду говорить, то вам всем мало не покажется, — возмущался он, оставаясь за кадром. — Я сейчас очень неуравновешен, чтобы слушать бред людей, которые уничтожили мою мать… На дне рождения у папы разыграли сценку под гитару, показали, какая дурная моя мама».

Напомним, 23 сентября в Москве при трагических обстоятельствах скончалась 32-летняя София, дочь Владимира Конкина. Расследование смерти Софии вскрыло напряженные отношения между всеми членами семьи актера.

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