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«Мог выжить»: выяснился нюанс о жертве ДТП с Михаилом Ефремовым

14:55 22 октября 2020
Михаил Ефремов

В Московском горсуде продолжаются судебные заседания с участием актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП.

Как передает «Life shot», на заседании выступила судмедэксперт Кучина, которая заявила, что погибший в дорожно-транспортном происшествии курьер Захаров мог бы выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности.

На Telegram-канале также публикуется протокольная съемка из Мосгорсуда перед началом заседанием.

Михаил Ефремов, доставленный в суд, был в темном. Он не снимал медицинскую маску и медицинские перчатки.

Ранее в сети обратили внимание, что актер в последнее время сильно сдал.

Фото из Википедии, автор: Dmitry Rozhkov.

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