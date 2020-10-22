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Шоу-бизнес

Саша Зарицкая из группы KAZKA стала невестой

16:06 22 октября 2020
Александра Зарицкая из группы KAZKA

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, у которой был роман с иностранцем, стала невестой. Этот образ она примеряла в клипе на новую песню «Мало» из нового альбома Nirvana.

Премьеру опубликовали на официальном YouTube-канале коллектива. В ролике певица рассказывает свою историю любви. Нежная и романтичная натура устраивает бунт, разбивая все битой.

«Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало. Ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как „для галочки“, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько», — комментирует коллектив премьеру.

Фото Instagram.com/kazka.band

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