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Шоу-бизнес

"Просто бомба": жена Ступки обнажила грудь в фотосессии для мужского журнала

17:10 22 октября 2020
«Просто бомба»: жена Ступки обнажила грудь в фотосессии для мужского журнала

Жена украинского актера Дмитрия Ступки фешн-модель Полина Логунова снялась для эротического выпуска глянца Opium Red и похвалилась собой в Instagram.

«Еще одна обложка журнала», — с гордостью написала известная модель и актриса.

Судя по восторженным отзывам пользователей, они были приятно удивлены или даже шокированы.

«Как красиво, а главное все натуральное. Полиночка, Вы пример и женщины, и мамочки, и жены»", — отметила oxankalizya.

«Просто бомба», — подтвердила tatyana_vta.

Отреагировал даже супруг Полины Дмитрий.

«Моя ты киса золотая!» — написал он.

Напомним, пара воспитывает дочь Богдану (родилась в апреле 2017 года). В интервью «ФАКТАМ» Богдан Ступка откровенно рассказал, как они распределяют обязанности по уходу за ребенком.

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