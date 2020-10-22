"Просто бомба": жена Ступки обнажила грудь в фотосессии для мужского журнала
Жена украинского актера Дмитрия Ступки фешн-модель Полина Логунова снялась для эротического выпуска глянца Opium Red и похвалилась собой в Instagram.
«Еще одна обложка журнала», — с гордостью написала известная модель и актриса.
Судя по восторженным отзывам пользователей, они были приятно удивлены или даже шокированы.
«Как красиво, а главное все натуральное. Полиночка, Вы пример и женщины, и мамочки, и жены»", — отметила oxankalizya.
«Просто бомба», — подтвердила tatyana_vta.
Отреагировал даже супруг Полины Дмитрий.
«Моя ты киса золотая!» — написал он.
Напомним, пара воспитывает дочь Богдану (родилась в апреле 2017 года). В интервью «ФАКТАМ» Богдан Ступка откровенно рассказал, как они распределяют обязанности по уходу за ребенком.221
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