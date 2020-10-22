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Шоу-бизнес

Актер из "Глухаря" избил звезду "Кадетства"

19:46 22 октября 2020
Кирилл Емельянов

29-летняя звезда сериала «Кадетство», актер Кирилл Емельянов, подрался с коллегой — 44-летним Тимуром Ефременковым, игравшим в фильмах «Легенда № 17», «Глухарь» и в сериале «Молодежка».

В потасовке, которая произошла в Рублево, 44-летний Ефременков серьезно избил противника, и тому понадобилась помощь медиков, сообщает Mash в Telegram.

В результате молодчика госпитализировали.

В чем причина конфликта, на данный момент ни один из драчунов не сообщил.

Напомним, Емельяненков уже попадал в скандал со своей агрессией. Так, в марте он избил медиков «Скорой помощи» и заплатил штраф в размере 20 тысяч рублей.

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