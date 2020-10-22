"Пора носить шапки": Юрий Ткач дал ценный совет перед похолоданием

Популярный украинский актер-юморист, бывший участник проекта «Танці з зірками» Юрий Ткач призвал поклонников… носить шапки, назвав головные уборы эффективным средством от облысения. Видео появилось в Instagram знаменитости.

«И не смотрите на то, что (температура. — Авт.) +9 и +10, носите шапки, только с удовольствием»", — говорит актер в кадре.

Примечательно, что кроме теплого головного убора Ткач примерил еще и густые усы, которые невероятно понравились поклонникам.

«А усы носить?», «А усы!!! Зибров отдыхает», — отреагировали они.

Напомним, Юрий Ткач поведал «ФАКТАМ» о курьезах с ним.

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