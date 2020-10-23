Стала известна реакция Ефремова на приговор

Родные актера Михаила Ефремова, которому Московский городской суд «скостил» срок всего лишь на полгода, назвали это решение Фемиды издевательством.

Сестра же Михаила Анастасия рассказала, что сам осужденный находится в растерянности и недоумении.

«Мишка растерян, конечно, обескуражен — красивое точное слово. Но он — Скорпион Ефремов — и соберется, и сдюжит. А мы продолжим борьбу», — отметила она.

Что касается самой Анастасии, то ее первой реакцией на решение суда было бешенство.

«Смягчили» с 8 до 7,5. Издевательство просто. Не могу больше ничего написать сейчас. Трясусь от бешенства", — написала она в соцсети.

Уже поздно ночью она снова оставила пессимистический пост в Facebook, сообщив о серьезном заболевании у своей «первой любви».

«Брат в СИЗО. Прогнозы туманны. Первой любви мужчина очень болен. Давно не муж мне, но… прогнозы не хороши», — поделилась женщина наболевшим.

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