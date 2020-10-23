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Шоу-бизнес

Стала известна реакция Ефремова на приговор

7:41 23 октября 2020
Осунувшийся актер в суде

Родные актера Михаила Ефремова, которому Московский городской суд «скостил» срок всего лишь на полгода, назвали это решение Фемиды издевательством.

Сестра же Михаила Анастасия рассказала, что сам осужденный находится в растерянности и недоумении.

«Мишка растерян, конечно, обескуражен — красивое точное слово. Но он — Скорпион Ефремов — и соберется, и сдюжит. А мы продолжим борьбу», — отметила она.

Что касается самой Анастасии, то ее первой реакцией на решение суда было бешенство.

«Смягчили» с 8 до 7,5. Издевательство просто. Не могу больше ничего написать сейчас. Трясусь от бешенства", — написала она в соцсети.

Уже поздно ночью она снова оставила пессимистический пост в Facebook, сообщив о серьезном заболевании у своей «первой любви».

«Брат в СИЗО. Прогнозы туманны. Первой любви мужчина очень болен. Давно не муж мне, но… прогнозы не хороши», — поделилась женщина наболевшим.

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