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Шоу-бизнес

«Пристрелила бы»: сестра Ефремова прокляла родственников жертвы ДТП

7:55 23 октября 2020
Анастасия Ефремова

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия, которая ранее предлагала брату не платить ни копейки семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, гневно высказалась в адрес родственников покойного.

По ее словам, за глумление над «ее прекрасным братом» они заслуживают как минимум смерти.

«Вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят. И мне даже не то что 8, мне бы и двух лет не дали за это. Я же в аффекте», — написала она в Facebook.

Также женщина призналась, что находится в таком состоянии все время после ДТП, сломавшего жизнь актеру.

Московский городской суд сократил срок наказания для Михаила Ефремова с 8 до 7,5 лет. Адвокаты собираются подавать апелляцию из-за новых обстоятельств ДТП — как оказалось, погибший Захаров мог бы выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности.

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