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Шоу-бизнес

Оле Поляковой пришлось отказаться от концерта в Киеве

12:35 23 октября 2020
Оля Полякова

Певице Оле Поляковой, которая еще недавно призывала поклонников воспользоваться последним шансом и повеселиться на ее концерте в Киеве во Дворце спорта, пришлось отказаться от выступления. Дело в том, что члены ее команды заболели и ждут результаты тестов на коронавирус. Об этом артистка рассказала в сториз в Instagarm.

«Только мы получили возможность сделать наш концерт с соблюдением всех санитарных норм, как жизнь внесла свои коррективы. Только мы стали собирать команду, начали репетировать с коллективом, как выяснилось, что некоторые члены коллектива, технический персонал заболели. Они сдали тесты и ждут результаты. Последние дни мы были в тесном контакте.

К сожалению, прошу организаторов перенести наш концерт. Они сделали все для того, чтобы он получился. Я от себя сделала все, чтобы мы могли выполнить свою работу, но обстоятельства сложились иначе. Дорогие мои, берегите себя, носите маски, мойте руки, будьте здоровы и не паникуйте", — сказала Полякова.

Она также добавила, что четыре дня назад сдавала тест на COVID-19, он показал отрицательный результат.

Новую дату концерта певица пока не называет. Напомним, что Олег Винник также перенес свой концерт в Полтаве, которая оказалась в «красной зоне».

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