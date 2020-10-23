Ева Мендес раскрыла секрет своей «вечной молодости»

Популярная американская актриса, звезда фильмов «Двойной форсаж», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Место под соснами», которая стала знаменитой 15 лет назад, уверяет, что не ощущает своего возраста.

В своем Instagram она часто постит фото 15-летней давности и получает восторженные отзывы от своих поклонников.

«Сегодня ты выглядишь так же», — гласит один из комментариев под фото актрисы.

Сама Ева, которая сейчас посвятила себя благотворительности, не делает секретов из сохранения своей молодости. Залогами красоты она считает «упорный труд» и… много воды.

Согласно ее откровенному признанию, ее нельзя отнести к тем, кто «тренируется каждый день», вместо этого она стремится тренироваться три раза в неделю по два часа.

«Мне действительно нравятся веса, и я думаю, что после определенного возраста — а все женщины разные, — но для меня силовые тренировки стали очень, очень важными», — сказала она в интервью news.com.au.

Напомним, 62-летняя Шерон Стоун заявила, что покончила со свиданиями и наслаждается статусом одинокой женщины.

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