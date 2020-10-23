Внучка Виктора Ющенко стала актрисой
Дочь Виталины Ющенко, 19-летняя Доминика, заявила о себе как о певице и актрисе. Такую информацию она опубликовала в профиле своего Instagram.
Судя по выложенным фото, девушка с теплотой вспоминает о своем детстве и гордится знакомством со знаменитостями вроде Кузьмы Скрябина.
Также она показала, как отдыхала в Турции в октябре 2020 года.
«Релакс и вдохновение», — подписала она короткие ролики, сделанные в гостиничном номере.
Напомним, семья Виктора Ющенко в 2009 году стала объектом пересудов — появились слухи о том, что супруга президента якобы вывозила в Канаду антиквариат из Украины. В СБУ эту информацию опровергли.440
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