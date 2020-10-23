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Шоу-бизнес

Звезда фильма «Дэдпул» разоблачил свою босую жену, пририсовавшую себе босоножки с помощью фотошопа

14:10 23 октября 2020
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Канадский актер Райан Рейнольдс, звезда фильмов «Дэдпул», «Король вечеринок», «Ужас Амитивилля», дал повод пользователям сети посмеяться над его женой — американской актрисой и моделью Блейк Лайвли, известной по сериалу «Сплетница». Как пишет издание Page Six, Блейк разместила у себя в Instagram фотографию, где изображена вместе с Райаном. Супруги досрочно проголосовали на выборах американского президента. Причем уроженец Канады Райан впервые принимал участие в выборах главы державы США.

На фото 33-летняя мать троих детей позирует в пальто и джинсах, а на ногах у нее — коричневые босоножки. Однако тот же самый снимок опубликовал на своей странице в Instagram и сам Рейнольдс. На необработанной фотошопом фотографии видно, что Лайвли на самом деле снималась босой, пристав на цыпочки, имитируя высокие каблуки.

«Это что, нарисованные босоножки? Умираю со смеху», «Ваши навыки в фотошопе поражают» — отреагировали фанаты актеров.

После этого Блейк в шутку прифотошопила себе еще и ботинки-лабутены, назвав себя «босым художником по айфону с богатым опытом».


Фото Instagram

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