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Шоу-бизнес

Меладзе возродил "ВИА-Гру"

15:26 23 октября 2020
группа «ВИА-Гра»

Продюсер Константин Меладзе возродил группу «ВИА-Гра», которую распустил после ухода солистки Эрики Герцег. После 20 лет существования коллектива он решил в очередной раз поставить точку в его истории. Но затем передумал и решил собрать новый состав. Был проведен кастинг, в результате отобрали солисток, имена которых пока держат в секрете. Пока продюсер опубликовал только первую песню обновленной «ВИА-Гры» — «Рикошет». Музыку и слова написал сам Константин Меладзе.

Говорят, в состав вошла одна из бывших участниц. Кто она? Остается только гадать. Ведь за 20-летнюю историю группы ее состав менялся едва не 20 раз.

Напомним, уход из группы Эрики Герцег сопровождался громким скандалом. Якобы причиной стал роман певицы с продюсером. Ходили даже слухи о разводе Брежневой и Меладзе. Эрика в официальном комментарии заверила, что никакого романа у них не было.

Фото Instagram.com/meladzemusic.

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