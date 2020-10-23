"Холостячка" Мишина в забавном видео показала, как "отшила" первых красавцев Голливуда

Актриса Ксения Мишина, ставшая героиней шоу «Холостячка», в котором будет выбирать себе избранника, поделилась забавным видео, в котором «отшила» первых красавцев Голливуда. Смешным роликом, в котором использованы кадры из известных фильмов и сериала «Крпеостная», звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Ну, все, открываем все карты! Смотрите, первая вечеринка „Холостячки“ без цензуры. Девочки, цените себя, любите, помните, все начинается с вашего отношения к себе», — подписала видео Мишина.

Она также призналась, что очень волнуется перед стартом шоу.

«Сказать, что я волнуюсь — не сказать ничего. Не каждый день нам выдаётся шанс увидеть себя со стороны, прокрутить значимые события из жизни, как кинопленку. Но мне выпал. Честь это или испытание? Для чего большего это в моей жизни я ещё не знаю. Но то, что этот проект полностью изменил меня — несомненно! Столько событий, страстей, переживаний, открытий, драмы и счастливых моментов в одном проекте, а хватило бы на целую жизнь», — признается Мишина.

В интервью «ФАКТАМ» Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта.

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