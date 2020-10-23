Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье

У российского рэпера Басты умер отец. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

«Умер мой отец… Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность… Покойся с миром Батя… Вакуленко Михаил Владимирович-1959−2020» , — написал Василий Вакуленко (Баста).

Также он разместил фото отца в офицерской форме.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины, по представлению СБУ, исключило Василия Вакуленко из «черного» списка". Запрет был введен из-за незаконного посещения рэпером аннексированного Россией Крыма. При этом в Киеве отменили концерт Басты, который должен был состояться в клубе Stereo Plaza.

Фото: Facebook Баста\Ноггано

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