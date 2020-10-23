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Мир

В Москве оставаться не хочет: СМИ узнали, в какую колонию отправят Ефремова

19:18 23 октября 2020
Михаил Ефремов

Стало известно, куда этапируют российского актера Михаила Ефремова, которому недавно смягчили приговор. Об этом сообщает «СтарХит».

«Скорее всего Михаила Олеговича повезут в Чувашию, в колонию в Чебоксарах, — сообщил „СтарХиту“ источник. — Он будет писать письмо на имя начальника изолятора, ФСИН по возможности учитывает пожелания осужденных, думаю, это будет тот самый случай. Ефремов несколько раз говорил, что хотел бы отбывать наказание именно там. И вчера вечером после суда еще раз об этом упомянул».

Сам актер — чуваш, поэтому, возможно его на подсознательном уровне потянуло к корням. Ведь прапрадед Михаила Иван Яковлев был крупным просветителем и перевел Библию на чувашский язык.

«В колонии, куда, вероятно, попадет актер, заключенные размещаются в больших кирпичных „бараках“, на территории есть банно-прачечный комплекс, медицинская часть и спортивный сектор, — продолжает источник. — Разумеется, во всех колониях есть самодеятельность, Ефремов вот намерен возрождать народный театр. Думаю, ему предоставят такую возможность. Также в учреждении можно обучиться и новой профессии».

На общем режиме заключенному разрешается от четырех до шести краткосрочных и столько же длительных свиданий с родными и близкими каждый год.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

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