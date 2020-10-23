Певица Адель впечатлила поклонников джинсовым нарядом от украинского дизайнера

Британская певица Адель, которая не так давно избавилась от своих пышных форм, появилась на публике в джинсовом наряде украинского дизайнера. Фото британка опубликовала у себя в Instagram.

На 32-летней Адели рубашка из денима с корсетом бренда Natasha Zinko, основанного украинкой Наташей Зинько, широкие джинсы голубого цвета и кожаные коричневые сапоги марки Rejina Pyo.

Поп-исполнительницу запечатлели за кулисами американского музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live во время репетиции. Знаменитость читает сценарий в черной защитной маске.

Под постом, набравшим более трех миллионов лайков, поклонники засыпали певицу комплиментами.

Они называли поп-исполнительницу «королевой не только музыки, но и красоты», признавались ей в любви. Отдельно отмечали «крутой джинсовый наряд».

Напомним, Адель показала прекрасный результат своего похудения еще год назад. По сообщениям СМИ, звезда сбросила более 19 килограммов.

Фото Instagram/adele

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