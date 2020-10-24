"Чувствую себя фантастически": Арнольд Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце

Впервые ставший летом дедушкой известный голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце — ему в сердце имплантировали новый аортальный клапан.

Об этом «железный Арни» сообщил в своем Twiitter.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими удивительными статуями. Спасибо каждому доктору и медсестре в моей команде!», — написал актер.

Новый аортальный клапан будет поддерживать кровоток в правильном направлении через сердце.

Как известно, Шварценеггер родился с врожденным пороком сердца, и нынешнее хирургическое вмешательство уже седьмое в его жизни.

Не так давно — в 2018 году — «Терминатор» перенес экстренную операцию по замене легочного клапана.

Тем не менее, в свои 73 года актер остается весьма подвижным человеком и активно занимается спортом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае Арнольд Шварценеггер опубликовал у себя в Instagram забавное видео. В нем он сидит на шпагате на кухонном столе. При этом Терминатор, держа в зубах сигару, говорит, что «гибкость так же важна, как и сама силовая тренировка».

Фото: twitter.com/Schwarzenegger

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