Тест на совместимость и разочарование в звездах: самые яркие моменты первой вечеринки "Холостячки"

В украинском телепространстве впервые решили показать популярный на Западе проект «Холостячка». Его производством занялся канал СТБ, который давно и успешно снимает «Холостяка». Первой украинской Холостячкой стала популярная актриса, звезда сериала «Крепостная», победительница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина. Известно, что Ксения воспитывает семилетнего сына Платона. В интервью «ФАКТАМ» актриса признавалась, что советовалась с ним, принимая приглашение участвовать в проекте.

— Я искренне полагаю, что встречу на этом проекте любовь, — призналась Ксения. — Иначе просто не было бы смысла на него идти.

«Холостячка» построена по такой же схеме, как и «Холостяк». Первая вечеринка — знакомство с участниками. Их — 15. Среди героев, кстати, известные персоны — Андрей Рыбак и Александр Эллерт из «Лиги смеха» и «Квартала».

Ксения Мишина, в роскошном вечернем наряде, встречала всех участников на пороге особняка. Герои приезжали на собственных авто, велосипедах, такси и даже приходили пешком. Многие сразу преподносили Холостячке подарки, но были и те, кто предпочел этого не делать.

Первым встретился с Ксенией юрист и владелец ресторана Евгений.

— Какая вы красивая! — парень не скрывал восхищения Ксенией.

Блогер Сергей примчался на мотоцикле. А Андрей Рыбак назначил встречу с Ксенией на парковке. Известный юморист решил провести тест на совместимость.



— Это было забавно, — признала Ксения.



Вспомнив танцевальное прошлое Холостячки, Рыбак попросил научить его танцевать.



— Давай просто покружимся, — предложила Ксения. Но потом призналась, что «в результате у нас получилось черти что».



Расставаясь, Андрей подарил Ксении две коробки, одну из которых она должна открыть, если он выиграет проект. Вторую — если покинет шоу.



У 30-летнего Назара есть шестилетний сын Платон.



— Я здесь, потому что хочу быть счастливым, — сказал Назар. — Когда я увидел Ксюшу, то потерял дар речи.



Павел — ведущий мероприятий — дважды уже был женат, но считает, что с Ксенией может сойтись.



23-летний Игорь — владелец IT-компании.



— Мне нравится стиль жизни Ксении, — сказал Игорь.



Парень тут же позвал Ксению на «быстрое свидание». Пара посмотрела отрывок из сериала, где снималась Ксения, и даже поужинала. Игорь узнал, что Ксения — вегетарианка.



Ведущий шоу Григорий Решетник предложил участникам написать на визитках свои самые лучшие качества, по которым Ксения выберет претендентов на первое свидание.

Григорий Решетник и Ксения Мишина

Решил найти свою любовь и 32-летний Илья — бизнесмен.



— Я упрямый, категоричный, раздражительный, — не скрывал Илья. — Но я смогу подстраиваться.



Илья подарил Ксении букет и картину, которую они должны написать сами.



— Как мужчина он произвел на меня впечатление, — сказала Ксения.



40-летний бизнесмен Дмитрий показался знакомым Ксении. Кстати, он был единственным, кто пришел без цветов или подарка.



— Я переживал, как мне себя вести, чтобы понравиться Ксении, — сказал 31-летний Алексей. — Для меня в отношениях важна поддержка.



— У него очень добрая энергетика, — сказала Ксения, которой Алексей преподнес сразу несколько подарков.



— Спорт занимает все мое время, — рассказал 29-летний Артем, поклонник боевых искусств. — Я хочу показать Ксении, каким должен быть настоящий мужчина.



Артем вручил Холостячке боксерские перчатки, пообещав, что на время расстался со спортом.



30-летний Дмитрий прилетел на проект из Таиланда.



— Я сказал всем друзьям, что лечу за женой, — сказал Дмитрий, который работает учителем английского языка.



40-летний фотохудожник Константин приехал на встречу на велосипеде.



— Мне очень хочется ребенка, — признался Константин.



29-летний Андрей — певец. Он познакомился с Ксенией год назад во время одного из вокальных шоу. Холостячка призналась, что ей приятно видеть знакомое лицо.



— Хочу поблагодарить всех за смелость, — сказала Ксения, обратившись к участникам. — Знаю, как это сложно. Надеюсь, с кем-то из вас мне удастся построить искренние отношения.



Неожиданно шестнадцатым участником проекта стал Владимир — фотограф, который был на проекте с первой минуты.



— Я пришел за твоим сердцем, — сказал парень.



Розу первого впечатления Ксения подарила Андрею Рыбаку, а на индивидуальный разговор пригласила Александра Эллера.



— Мне кажется, ты совершенно не заинтересован, — сказала Ксения.



— Мне не нравится находится в компании этих парней, — признался Александр.



— Мне хотелось бы увидеть, что ты заинтересован мной, — настаивала Ксения, но так и не увидела этого.



Первыми на индивидуальное свидание с Холостячкой пошли Евгений, Артем и Дмитрий.

Ксения была убеждена, что она была знакома с Дмитрием.

- Ты мне даже настойчиво писал, — вспомнила Ксения.

— Я не помню, — отказывался Дмитрий.

— Я не понимаю, зачем он нагло врет, — возмущалась Ксения за кадром.

Евгений рассказал, что он, как и Ксения, увлекается йогой и медитацией.

Артем предложил Ксении прогуляться и поговорить.

— Люблю инициативных мужчин, — сказала Ксения. — Но я пообещала свидание другому.

Ксения встретилась с Назаром.

— Рядом со мной будет мужчина, который примет и моего сына Платона, — сказала Ксения.

— Я поддерживаю тебя, — согласился Назар, который тоже воспитывает сына. - Я сам в такой ситуации и готов любить ребенка всем сердцем.

В беседе с Артемом Ксения призналась, что не приемлет жесткости в любом виде. Артем рассказал, что в своих прошлых отношениях он выбрал спорт.

Ксения пригласила на личный разговор Алексея.

— Меня поразил твой голос, — признался Алексей.

Парень рассказал, что у него семь лет были серьезные отношения, но его девушка не захотела строить семью.

В беседе с Сергеем Ксения призналась, что в жизни стремится к балансу и хочет рядом видеть человека, который бы полностью ее принимал.

Холостячка пообщалась с Владимиром, Ильей и Дмитрием.

— Я утонул в твоих глазах, — признался Дима.

Ксении было интересно, как Дима оказался в Таиланде и почему остался там на четыре года.

— Мне кажется, я получу розу, — решил парень.

Перед первой церемонией роз, Ксения поговорила с Григорием Решетником. Холостячка призналась, что разочаровалась в Эллерте и Рыбаке.

Ксения Мишина простилась с Андреем, Павлом и Дмитрием.

Напомним, накануне старта проекта Ксения Мишина поделилась забавным видео, в котором «отшила» первых красавцев Голливуда.

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