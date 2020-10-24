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"Концы сводят еле-еле": Шнур высмеял "бюджетный" отдых Пригожина и Валерии в Дубае

13:05 24 октября 2020
Пригожин и Валерия

Известный российский музыкант Сергей Шнуров метким стихотворением ответил на жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу того, что в период пандемии артистам стало не на что жить и они еле-еле сводят концы с концами. При этом отпуск Пригожин вместе со своей супругой певицей Валерией проводят в Арабских Эмиратах.

Фото на фоне знаменитой Burj Khalifa Валерия разместила в Instagram.

Шнуров сразу же в стихах его прокомментировал.

Обеднели, обеднели,
Все артисты на мели.
Концы сводят еле-еле!
Или все-таки свели?
Вот, те раз, и здравствуй снова,
Йося с Лерой, словно бай,
Нет, не на Мальдивах, что вы,
Это только лишь Дубай.
Прилетели, нет, не джетом.
Отдыхают, как бедняжки,
Скромненько совсем бюджетно.
Солнцу подставляя ляжки,
Шашлычки лежат на блюде,
В окнах плещутся моря.
Жалко их, конечно, людям,
Чем помочь?, — все говорят.

Подписчикам Шнурова стихи понравились. Они возмущены лицемерием российских небедных артистов и оставили на странице музыканта ироничные комментарии.

Напомним, ранее экс- лидер группы «Ленинград» стихами «прошелся» по своему коллеге Юрию Лозе. Перед этим острым словом высмеял адепта боевиков «ДНР» Захара Прилепина с его новой партией.

Фото Instagram/valeriya

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