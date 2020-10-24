"Концы сводят еле-еле": Шнур высмеял "бюджетный" отдых Пригожина и Валерии в Дубае

Известный российский музыкант Сергей Шнуров метким стихотворением ответил на жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу того, что в период пандемии артистам стало не на что жить и они еле-еле сводят концы с концами. При этом отпуск Пригожин вместе со своей супругой певицей Валерией проводят в Арабских Эмиратах.

Фото на фоне знаменитой Burj Khalifa Валерия разместила в Instagram.

Шнуров сразу же в стихах его прокомментировал.

Обеднели, обеднели,

Все артисты на мели.

Концы сводят еле-еле!

Или все-таки свели?

Вот, те раз, и здравствуй снова,

Йося с Лерой, словно бай,

Нет, не на Мальдивах, что вы,

Это только лишь Дубай.

Прилетели, нет, не джетом.

Отдыхают, как бедняжки,

Скромненько совсем бюджетно.

Солнцу подставляя ляжки,

Шашлычки лежат на блюде,

В окнах плещутся моря.

Жалко их, конечно, людям,

Чем помочь?, — все говорят.

Подписчикам Шнурова стихи понравились. Они возмущены лицемерием российских небедных артистов и оставили на странице музыканта ироничные комментарии.

Напомним, ранее экс- лидер группы «Ленинград» стихами «прошелся» по своему коллеге Юрию Лозе. Перед этим острым словом высмеял адепта боевиков «ДНР» Захара Прилепина с его новой партией.



Фото Instagram/valeriya

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter