"Старалась держаться": Ксения Мишина поделилась впечатлениями от дебюта в "Холостячке"

Актриса Ксения Мишина, главная героиня романтического реалити-шоу «Холостячка», поделилась своими впечатлениями от первого выпуска проекта. Ксения признается, что волновалась, но старалась держать лицо, а также была довольна, что ее интуиция усилилась и подсказывала правильные решения.

«Моему волнению не было предела! Заметили? Но я старалась держаться, ведь мне выпала такая ответственная миссия… Меня обуревали разные чувства, но что с уверенностью могу сказать, я не сомневалась», — откровенно рассказала о своих переживаниях «холостячка» Ксения.

«Почему-то несмотря на все неестественные условия, камеры и такое количество мужчин, моя интуиция так усилилась! Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям как детектор считывала неестественность или наоборот истинное волнение!» — добавила Мишина.

Напомним, по итогам первого выпуска шоу Ксения уличила во лжи одного из участников шоу, а в двух других разочаровалась.

Фото misha.k.ua/Instagram



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