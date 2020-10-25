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Шоу-бизнес

«Располневшая» Ани Лорак показала фигуру «во всей красе»

8:50 25 октября 2020
ани лорак

Певица Ани Лорак ответила злопыхателям по поводу «расплывшейся фигуры», «двойного подбородка» и «лишних килограммов». Лорак продемонстрировала в Instagram, что находится в отличной форме и регулярно занимается на беговой дорожке. Певица покрасовалась изящной талией и подкачанными мышцами спины и плеча.

ани лорак

Поклонники похвалили певицу за то, что она личным примером вдохновляет на регулярные тренировки.

Напомним, ранее Ани Лорак показала свои фото без ретуши. На снимках видно, что у певицы проявились морщинки под глазами.

Находясь на карантине Ани Лорак пыталась соблюдать диету, но все равно набрала несколько килограммов. Певица поделилась своим способом сбросить вес.

Фото anilorak/Instagram

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«Располневшая» Ани Лорак показала фигуру «во всей красе»

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