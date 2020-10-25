«Располневшая» Ани Лорак показала фигуру «во всей красе»
Певица Ани Лорак ответила злопыхателям по поводу «расплывшейся фигуры», «двойного подбородка» и «лишних килограммов». Лорак продемонстрировала в Instagram, что находится в отличной форме и регулярно занимается на беговой дорожке. Певица покрасовалась изящной талией и подкачанными мышцами спины и плеча.
Поклонники похвалили певицу за то, что она личным примером вдохновляет на регулярные тренировки.
Напомним, ранее Ани Лорак показала свои фото без ретуши. На снимках видно, что у певицы проявились морщинки под глазами.
Находясь на карантине Ани Лорак пыталась соблюдать диету, но все равно набрала несколько килограммов. Певица поделилась своим способом сбросить вес.
Фото anilorak/Instagram1207
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter