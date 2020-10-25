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Шоу-бизнес

«Квартал 95» высмеял Порошенко, представив его пьяницей

10:29 25 октября 2020
квартал

Артисты «Студии «Квартал 95» посвятили очередной номер взаимоотношениям пятого и шестого президентов Украины. В репризе персонаж «Петр Алексеевич» пытается высмеять «Владимира Александровича», но и сам оказывается не без греха: ведет себя развязно, злоупотребляет алкоголем и несмешно шутит.

По сюжету «Петр Алексеевич» приходит к «Владимиру Александровичу» с подарком на новоселье — бутылкой спиртного. Бутылка оказывается уже начатой. Даритель, как оказалось, попробовал напиток еще в магазине. Отдавать бутылку гость не спешит и периодически прикладывается к горлышку. В промежутках визитер упрекает хозяина дома, что из того получился «адаптивный президент» — по аналогии с «адаптивным карантином», который касается не всех областей.

Критиковал гость и кадровую политику «Владимира Александровича». «Убрал Кучму, которому 81 год, и поставил Кравчука, которому 86 лет. А следующим кого на переговоры отправите? Чапкиса? (Судья танцевальных конкурсов Григорий Чапкис в этом году отметил 90-летие — Авт.). Какой у него будет сценарий решения конфликта? Дипломатический пасодобль?» — возмущается «Петр Алексеевич» и начинает изображать танец, не выпуская из рук бутылку.


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«Квартал 95» высмеял Порошенко, представив его пьяницей

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