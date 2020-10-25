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Шоу-бизнес

«95 квартал» высмеял рейтинг Зеленского на «зубе Падалко»

11:19 25 октября 2020
зеленский

«Квартал 95» в своем очередном выпуске коснулся больной темы — падающих рейтингов Владимира Зеленского. Артисты пошутили, что президенту уже пытаются подать знак из телевизора, но глава государства упорно не замечает намеки.

В сценке, разыгранной «кварталовцами», к «Зеленскому» в гости приходит владелец телеканала «1+1» и рассказывает истинную подоплеку инцидента с телеведущей и ее выпавшим зубом.

«Вы видели, Владимир Александрович, как я на своем канале вам приветик передал? Вы видели, как у ведущей новостей во время эфира зуб выпал? И что, ничего не поняли?» — удивляется «Коломойский».

Бизнесмен намекнул «Зеленскому», что происходящее с президентским рейтингом очень созвучно с фамилией пострадавшей ведущей: «Даю подсказку. Фамилия ведущей — Падалко. Это о рейтинге, Вова, о рейтинге».


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