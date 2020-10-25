«Квартал 95» «посоветовал» Зеленскому обойтись без Авакова

В «Квартале 95» намекнули, что президенту Владимиру Зеленскому вовсе не нужна поддержка со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова. Сценка «кварталовцев» стала своеобразным ответом на слухи, что Аваков пытается перетянуть на себя часть президентских полномочий.

В новом сатирическом номере «Квартала» «Зеленский» переезжает из дома на государственную дачу и выясняет для себя особенности штатного расписания в заведении.

«Это вы без Авакова можете с легкостью обойтись, а здесь без дворецкого никак», — объясняют «Зеленскому» принципы политического устройства.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» политолог Виктор Бобыренко сравнил тандем Зеленского и Авакова с «союзом змеи и черепахи», когда каждая из сторон ожидает подвоха, но тем не менее, пытается изображать симбиоз.

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