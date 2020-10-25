«Вышедшему из комы» в Comedy Club просто сообщили новости за 2020 — и он снова впал в кому

В новом сезоне Comedy Club юморист Тимур Батрутдинов сыграл роль больного, который впал в кому 1 января 2020 года, когда открывал шампанское. Больной пришел в себя спустя девять месяцев и к нему пришел его друг, которого сыграл юморист Гарик Харламов. Друг рассказал ему новости, которые произошли в мире в 2020 году и больной в ужасе снова спал в кому.

Харламов начал просить врача, чтобы тот также ввел его в состояние комы, так как он тоже в ужасе от того, что творится в мире. Но врач убежал.

Как писали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что известный комик Харламов разводится с женой Кристиной Асмус. Они были в браке восемь лет. Причины развода не называются. СМИ приписывают юмористу роман с блогером и телеведущей Яной Кошкиной.

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