Елена Кравец примерила на себя «карьеру Зеленского»

Звезда «Женского квартала» Елена Кравец пошутила по поводу ходивших слухов о выдвижении на высокий политический пост. Выступая в Киеве, Елена дала понять, что в кандидаты не пойдет, но тут же продемонстрировала навыки истинного политика.

«Во время подготовки к местным выборам поползли слухи, что я иду в мэры. Я не планировала, но, когда все это услышала, задумалась. Подумала: если не идти — то почему, а если идти — то в чем», — пошутила Кравец.

Артистка показала, что отлично овладела важным умением политика — отвечать на вопросы так, чтобы не внести никакой ясности.

«По поводу мэрства. Возможно… Возможно, кому-то этого и хотелось бы, но нет… Нет… Нет ничего невозможного для женщины, которая еще не решила. Как видите, я научилась хорошо уходить от конкретного ответа, поэтому, возможно, политик из меня и получится. А может быть и нет», — заявила она.

В итоге звезда «Квартала» пришла к выводу, что в мэры она все-таки не пойдет. «Я себя знаю. Я не смогу работать в мэрии, зная, что в соседнем здании ЦУМ», — подытожила Кравец.

Напомним, повод для слухов о походе Елены Кравец в политику дала социологическая компания, которая включила артистку в опросник о кандидатах на пост мэра Киева.

Фото lennykravets/Instagram

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