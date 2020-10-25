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Шоу-бизнес

Алла Пугачева попала под защиту экстрасенса

17:02 25 октября 2020
Алла Пугачева

Известный российский экстрасенс, таролог и биоэнергет Таис Фиолетова уверяет, что регулярно проводит специальные защитные обряды на семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина, и поэтому Примадонне не страшны козни завистников. Напомним, некоторые из них позволяют себе совсем неприличные комментарии по поводу интимной жизни звездного семейства.

В интервью Собеседнику экстрасенс призналась, что недоброжелатели есть даже среди ближнего круга Примадонны, однако она справляется с ними благодаря «мощной энергетике».

«Аллу Борисовну любят высшие силы. Именно поэтому она всего добилась с минимальными потерями. Кроме того, у нее очень развита интуиция. Алла знает, с кем ей нужно общаться, что делать, чтобы был успех», — рассказала Таис.

Таис Фиолетова

Она уверена, что сейчас Пугачева полностью счастлива в семье и сосредоточена на муже и детях, поэтому больших гастрольных туров от певицы уже можно не ждать. Тем не менее вскоре Алла может снова удивить поклонников, представив несколько новых песен, которые лежат у нее в «загашнике».

«Сделает это красиво, как она умеет, в тот момент, когда никто не будет ждать. В этом и заключается ее сила таланта», — «вангует» экстрасенс.

Фото sobesednik.ru/

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